POL-HRO: Scheunenbrand mit hohem Sachschaden in Klinken

Rostock/Schwerin (ots) - In den vergangenen Tagen sind sowohl in der Landeshauptstadt Schwerin als auch in der Hansestadt Rostock Hakenkreuze in der Öffentlichkeit festgestellt worden. Am Dienstag, 8. August 2023, erhielt die Polizei in Rostock den Hinweis, dass im Bereich des Fischereihafens, Zum Kühlhaus 3a, ein knapp 30 x 30 Meter großes Hakenkreuz in eine ...

mehr