POL-HRO: Brennender Heuballen in Schwerin

Rostock (ots) - Am heutigen Dienstag, gegen 15:50 Uhr, gingen mehrere Notrufe bei der Polizei und der Feuerwehr ein. Die Hinweisgeber meldeten, dass es in dem in der Rostocker Werftstraße befindlichen Aldi-Markt zu einem Brand gekommen ist. Zwei Löschzüge der Feuerwehr Rostock und die Polizei sind derzeit vor Ort. Nach ersten Erkenntnissen ist das Feuer aus bislang unbekannter Ursache im Verkaufsraum des Discounter ...

