Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Sicher in den Urlaub - Erneute Aktion der Hammer Polizei zum Ferienstart

Hamm (ots)

Zu Beginn der Hauptferienzeit in NRW bietet die Polizei Hamm am Montag, 19. Juni, erneut eine kostenlose Verwiege-Aktion für Wohnmobile und Wohnwagen an.

Bereits zum ersten Aktionstag am 6. Juni kamen insgesamt 57 Camper mit ihren Fahrzeugen und Gespannen zum Ökonomierat-Peitzmeier-Platz.

Jetzt gibt es eine zweite Chance:

Am 19. Juni zwischen 14 und 19 Uhr haben Fahrzeugführer wieder die Möglichkeit, auf dem Ökonomierat-Peitzmeier-Platz Wohnmobile und Wohnwagen wiegen zu lassen. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich, allerdings sollten die entsprechenden Fahrzeugscheine (Zulassungsbescheinigung Teil 1) mitgebracht werden.

Da viele Camper oftmals die zulässige Beladung überschätzen, kommt ein Fahrzeug mit gefüllten Wassertanks, Gasflaschen und persönlichen Gepäckstücken schneller an seine maximal erlaubte Zuladung als gedacht. Ausschließliches Ziel der Aktion ist die Prävention und Information. Damit möchte die Polizei Hamm allen Urlauberinnen und Urlaubern einen sicheren Start in die Ferien ermöglichen sowie durch aktive Aufklärung zu mehr Sicherheit im Straßenverkehr beitragen. Der Aktionstag dient zudem dazu, alle Verkehrsteilnehmer im Hinblick auf Ladungssicherung und Ladungsgewicht zu informieren und sensibilisieren.

Neben den Beamten des Verkehrsdienstes sind auch unsere Experten der Kriminalprävention anzutreffen, die wichtige Tipps zur Sicherung des Wohneigentums während der Urlaubsabwesenheit, zur Sicherung von Fahrrädern und Kraftfahrzeugen oder zum Schutz vor Taschendiebstahl geben.

Bürgerinnen und Bürger, die dieses Angebot in Anspruch nehmen möchten, sind herzlich eingeladen.(hei)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell