POL-HAM: Geparkter Audi beschädigt - Verursacher flüchtig

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Römerstraße wurde am Mittwoch, 14. Juni, ein 58-jähriger Radfahrer leicht verletzt. Der Dortmunder war gegen 14.30 Uhr mit seinem Rennrad auf der Römerstraße in nördliche Richtung unterwegs. Ein 36-jähriger Seat-Fahrer aus Hamm fuhr in gleicher Richtung und wollte von der Römerstraße nach rechts auf ...

mehr