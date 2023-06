POL-HAM: 8-Jähriger auf Tretroller leicht verletzt

Hamm-Herringen (ots) - Unbekannte sind in der Nacht am Donnerstag, 15. Juni, um 3.30 Uhr in einen Discounter an der Herringer Heide, Ecke Dortmunder Straße eingebrochen. Die Täter warfen mit einem Gullideckel eine Tür ein und gelangten so in das Objekt. In Höhe der Kasse brachen sie gewaltsam Behältnisse auf, in denen Zigarettenschachteln deponiert waren. Mit ...

