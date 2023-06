Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Verbotene Handzeichen und Ausdrücke + Opel zerkratzt und beklebt + Kupferschrott entwendet + Auspuff abmontiert + Hebelspuren am Kindergarten + PKW zerkratzt + Alarmanlage vertreibt Diebe + und mehr

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg- Cappel: Verbotene Handzeichen und Ausdrücke

Ein 38-jähriger Marburger fiel am Freitag, 9. Juni, in der Marburger Straße auf, da er gegen 13 Uhr verbotene Grußformen äußerte und zeigte. Zur Verhinderung weiterer Straftaten nahmen Polizeibeamte den erheblich alkoholisierten Mann zwecks Ausnüchterung mit auf die Polizeistation. Dort wiedersetzte er sich handgreiflich gegen die Durchsuchung und kam anschließend in eine Zelle. Nachdem er dort seinen Rausch ausgeschlafen hatte, entließen die Beamten ihn. Zudem fertigten sie Anzeigen wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und wegen dem Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Marburg- Cappel: Opel zerkratzt und beklebt

Einen schwarzen Opel Insignia zerkratzten Unbekannte zwischen Freitag, 9. Juni, 14.30 Uhr, und Samstag, 12.10 Uhr in der Straße Im Sohlgraben. Zudem klebte ein Aufkleber mit rechtspolitischem Inhalt am PKW. Der entstandene Schaden liegt bei etwa 400 Euro. Die Marburger Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Lahntal- Goßfelden: Kupferschrott entwendet

Diebe drangen gewaltsam in die Lagerhalle eines Recyclinghofs in der Niederwettersche Straße ein und entwendeten zwischen Mittwoch, 7. Juni, 16 Uhr, und Montag, 6.45 Uhr mehrere Tonnen Kupferschrott. Das Diebesgut hat einen geschätzten Wert in fünfstelliger Höhe. Die Polizei sucht Zeugen: Wem sind im genannten Zeitraum Personen oder Fahrzeuge auf oder an dem Gelände aufgefallen? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Marburg, Telefonnummer 06421/4060.

Münchhausen: Auspuff abmontiert

Auf einer Baustelle an der Bundesstraße 252 machten Diebe sich an einer Straßenwalze zu schaffen. Zwischen 17 Uhr am Mittwoch, 7. Juni, und 7.30 Uhr am Montag montierten sie die Auspuffanlage im Wert von geschätzten 4.000 Euro vom Bomag-Fahrzeug ab und entwendeten sie. Sie Marburger Kripo bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Hebelspuren am Kindergarten

Über verschiedenen Fenstern und Türen des Kindergartengeländes in der Sankt-Martin-Straße versuchte ein Dieb zwischen Mittwoch, 7. Juni, 18.15 Uhr, und Samstag, 20.05 Uhr, in die Räume zu gelangen. An der Turnhalle sowie am Hauptgebäude misslang das Vorhaben, nur in einen Holzschuppen gelangte der kriminelle Unbekannte. Hier war offenbar nichts Brauchbares gelagert, der Dieb flüchtete ohne Beute. Zudem stellten Zeugen ein abgerissenes Sonnensegel fest. Der durch die Hebelversuche entstandene Gesamtschaden dürfte im drei- bis vierstelligen Bereich liegen. Die Marburger Kriminalpolizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Stadtallendorf: PKW zerkratzt

Einen roten Hyundai Getz zerkratzten Unbekannte am Montag, 12. Juni, in der Schillerstraße. Der etwa 150 Euro hohe Schaden entstand zwischen 10 und 12 Uhr, die Polizei in Stadtallendorf bittet um Hinweise (Telefonnummer 06428/93050).

Amöneburg: Alarmanlage vertreibt Diebe

Beim Einbruch in einen Edeka-Markt in der Straße Am Hollerborn setzte am Montag, 12. Juni, zwischen 22 Uhr und 22.25 Uhr die Alarmanlage ein und vertrieb vermutlich die Diebe. Bisherigen Ermittlungen zufolge betraten sie den Laden nicht und gelangten somit auch an kein Diebesgut. Durch ihr Vorgehen entstand jedoch ein Schaden in vermutlich dreistelliger Höhe. Die Marburger Kripo sucht Zeugen: Wer hat im genannten Zeitraum Personen am Edeka gesehen? Wer hat etwas Verdächtiges in diesem Zusammenhang beobachtet? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Marburg: Fahrrad angezündet - Zeuge gesucht

Feuerwehrkräfte löschten am Montagmorgen, 12. Juni, ein brennendes Fahrrad in der Universitätsstraße. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und stellte vor Ort gegen 3.10 Uhr auch noch etliche umgestoßene Leihfahrräder fest. Ob dies mit dem Brand zusammenhängt, ist bislang jedoch noch nicht bekannt. Zwei Zeugen hatten den Brand gemeldet und das Fahrrad sogar noch von einem Haus und weiteren Rädern weggezerrt, um ein mögliches Übergreifen des Feuers zu verhindern. Sie waren von einem anderen, bislang unbekannten Zeugen auf den Brand aufmerksam gemacht worden. Dieser Mann war mit dem Fahrrad unterwegs und hatte den zwei Zeugen zugerufen, selber kein Handy dabei zu haben. Die Polizei bittet diesen Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06421/4060 zu melden. Dies gilt auch für mögliche weitere Zeugen, die Angaben zur Entstehung des Brandes machen können. Der entstandene Schaden an dem blauen Bulls-Fahrrad beträgt geschätzte 60 Euro.

Marburg: Sprayer beobachtet

Zeugen meldeten der Polizei am Dienstag, 13. Juni, einen jungen Mann, der gegen 0.45 Uhr aus der Biegenstraße weglief. Dort hatte er an zwei Wänden mit schwarzer Farbe jeweils einen Schriftzug hinterlassen. Polizeistreifen konnten den Mann nicht mehr antreffen. Er soll etwa Mitte 20 sein, schlank, war schwarz gekleidet, trug eine schwarze Mütze und hatte einen schwarzen Rucksack bei sich. Der entstandene Schaden dürfte jeweils im mittleren dreistelligen Bereich liegen. Die Marburger Polizei nimmt Hinweise diesbezüglich unter der Telefonnummer 06421/4060 entgegen.

Fronhausen: Straßensperrung nach Unfall

Ein Sattelzug verkeilte sich am frühen Dienstagmorgen, 13. Juni, in einer Leitplanke an der L 3048. Die Bergung brachte eine stundenlange Sperrung mit sich.

Gegen 3 Uhr fuhr der 60-jährige Fahrer aus Hofbieber an der Anschlussstelle Fronhausen von der B3 Richtung Marburg ab. In der Abfahrt beziehungsweise in der Einmündung zur L3048 kollidierte der Sattelzug vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache beim Fahrer mit der Leitplanke und beschädigte diese auf einer Strecke von etwa 100 Metern. Für die zeitintensive Bergung des Sattelzugs war die L3048 bis 7.55 Uhr teilweise in beide Richtungen komplett gesperrt. Der Fahrer blieb ersten Erkenntnissen zufolge unverletzt, an der Zugmaschine entstand ein etwa 5.000 Euro hoher Schaden. Hinzu kommen geschätzte 6.000 Euro hohe Schäden an der Leitplanke sowie an Verkehrsschildern und Leitpfosten.

Marburg: Audi touchiert

Ein unbekannter Autofahrer touchierte in der Schwanallee einen schwarzen, rechts geparkten Audi A3 und entfernte sich anschließend unerlaubt in Richtung Universitätsstraße. Der etwa 4.000 Euro hohe Schaden entstand zwischen 23 Uhr am Mittwoch, 7. Juni, und 14.15 Uhr am Donnerstag. Die Marburger Polizei sucht Zeugen des Unfalls (Telefonnummer 06421/4060).

Münchhausen- Wollmar: Ausgestiegen, dann weggefahren

An der Kreuzung Dorfstraße/ Mauerstraße kollidierte am Montag, 12. Juni, eine unbekannte Autofahrerin mit einem weißen Dacia Spring. Anstatt sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 300 Euro zu kümmern, stieg sie nach Begutachtung wieder in ihr Fahrzeug und fuhr davon. Der Unfall ereignete sich gegen 19 Uhr, nachdem die Unbekannte offenbar von Münchhausen kommend die Dorfstraße befuhr und nach links in die Mauerstraße abbog, ohne die Vorfahrt des entgegenkommenden Dacia zu beachten. Bei dem Zusammenstoß entstand nur geringer Sachschaden. Die Unbekannte war mit einem silberfarbenen VW, wahrscheinlich ein Polo oder Golf, unterwegs. Sie ist etwa 25 Jahre alt, hat schwarze Haare und sprach gebrochen Deutsch. Die Marburger Unfallermittler suchen Zeugen: Wer ist zufällig an dem Unfall vorbeigefahren oder kann weitere Angaben zur Beschreibung der Fahrerin oder womöglich zum Kennzeichen machen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

