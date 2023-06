Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Cölbe: Polizeieinsatz an Schule

Marburg-Biedenkopf (ots)

Mehrere Polizeistreifen rückten heute am frühen Nachmittag zur Grundschule in der Breslauer Straße aus. Ein Mann hatte sich gegen 13.35 Uhr telefonisch bei der Polizei gemeldet und angegeben, dass ein anderer Mann auf dem Weg zur Schule sei um dort Straftaten zu verüben.

Durch die sofort eingeleiteten Ermittlungen gelang sowohl der persönliche Kontakt zu dem Mann, der angeblich die Schule aufzusuchen wollte als auch zum Mitteiler. Dabei stellte sich heraus, dass die Menschen in der Schule zu keiner Zeit tatsächlich in Gefahr waren. Der Mitteiler befand sich einem geistigen Ausnahmezustand und hatte den Sachverhalt offenbar komplett erfunden. Er kam zur Behandlung in eine Klinik.

Den anderen, von den Maßnahmen rund um seine Person sehr überraschten Mann entließen die Beamten nach einem kurzen Gespräch wieder.

Polizeibeamte hatten an der Schule unter anderem die persönliche Übergabe der Kinder an die abholenden Eltern übernommen. Allein laufende Kinder waren bis zur abschließenden Aufklärung des Sachverhalts um etwa 14.35 Uhr in der Schule geblieben.

Die Beamten fertigten eine Anzeige wegen des Verdachts des Missbrauchs von Notrufen, des Vortäuschens einer Straftat und der falschen Verdächtigung. Zudem wird geprüft, ob die entstandenen Kosten des Polizeieinsatzes dem Mitteiler in Rechnung gestellt werden können.

Yasmine Hirsch, Pressesprecherin

