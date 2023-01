Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (66) Brand einer Gartenlaube griff auf Wohnhäuser über

Schwabach (ots)

Am Samstagabend (14.01.2023) kam es im Schwabacher Ortsteil Limbach zum Brand einer Gartenlaube. Das Feuer griff in der Folge auch auf zwei angrenzende Wohnhäuser über.

Die Leitstelle der Feuerwehr war um kurz nach 19:00 Uhr verständigt worden. In der Waldsiedlungstraße hatte sich in einer Gartenlaube ein Brand entwickelt. Das Feuer griff in weiteren Verlauf auch auf zwei benachbarte Wohnhäuser über.

Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr bekamen den Brand zügig unter Kontrolle, konnten allerdings nicht verhindern, dass die Flammen bereits auf den Dachstuhl eines der benachbarten Häuser übergegriffen hatten. Das betroffene Einfamilienhaus war nach Abschluss der Löscharbeiten zunächst nicht mehr bewohnbar. Personen kamen durch das Brandgeschehen nicht zu Schaden.

Nach erster Schätzung entstand durch das Feuer ein Schaden in Höhe von mindestens 60.000 Euro. Beamte des Kriminaldauerdienstes führten noch in den Abendstunden erste Ermittlungsmaßnahmen am Brandort durch. Die abschließende Untersuchung der Brandursache wird Aufgabe des zuständigen Fachkommissariats bei der Kriminalpolizei Schwabach werden.

