POL-MFR: (63) Katalysator entwendet - Festnahme

Ansbach (ots) - In einem Wohnhaus in der Ansbacher Innenstadt eskalierte am Samstagabend (14.01.2023) ein Familienstreit. Die Polizei nahm einen 50-jährigen Mann fest und wies ihn anschließend in eine Fachklinik ein. Der Einsatzzentrale der mittelfränkischen Polizei war gegen 19:20 Uhr ein Familienstreit in einem Wohnhaus in der Bahnhofstraße gemeldet worden. Ein ...

mehr