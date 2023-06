Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Discounter - Zigaretten und Spirituosen gestohlen

Hamm-Herringen (ots)

Unbekannte sind in der Nacht am Donnerstag, 15. Juni, um 3.30 Uhr in einen Discounter an der Herringer Heide, Ecke Dortmunder Straße eingebrochen.

Die Täter warfen mit einem Gullideckel eine Tür ein und gelangten so in das Objekt. In Höhe der Kasse brachen sie gewaltsam Behältnisse auf, in denen Zigarettenschachteln deponiert waren.

Mit einer bislang unbekannten Anzahl von Zigaretten und Spirituosen traten die Einbrecher die Flucht an. Ein Anwohner, der durch die ausgelöste Alarmanlage geweckt wurde, konnte zwei Jugendliche auf Hollandrädern beobachten, die auf der Herringer Heide in südliche Richtung vom Tatort flüchteten. Beide waren schwarz gekleidet und führten Rucksäcke und Taschen mit. Das Oberteil eines Jugendlichen hatte weiße Streifen an den Ärmeln.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 800 Euro geschätzt.

Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (hei)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell