POL-BN: Ladendiebstahl in Bonner City - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Hennef Rhein-Sieg-Kreis (ots) - Am Dienstag, den 02.05.2023, hat die Bonner Polizei einen 26-jährigen Mann wegen des Verdachts der Begehung eines versuchten Tötungsdeliktes in Hennef (Rhein-Sieg-Kreis) vorläufig festgenommen. Der Tatverdächtige soll am Montag, den 01.05.2023, um 14:45 Uhr, durch zwei Schüsse ...

