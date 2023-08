POL-HRO: Räuberischer Diebstahl in Parchim

Dobbertin (ots) - Am Sonntag, den 06.08.2023, kam es gegen 22.00 Uhr auf dem Gelände der Klosteranlage der Diakonie Dobbertin zu einem Feuer. Aus bislang unbekannter Ursache war eine Sitzgruppe, welche in unmittelbarer Nähe zu einem Wohngebäude stand, in Brand geraten. Auf Grund der dabei entstandenen hohen Temperaturen wurde ein Kellerfenster zerstört, so dass der Qualm in das Innere des Gebäudes ziehen konnte. Eine ...

