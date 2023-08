POL-HRO: Körperverletzung und Bedrohung - Geschädigter bisher unbekannt

Rostock (ots) - Am 06.08.2023 gegen 05:15 Uhr wurde der Polizei durch die Feuerwehrleitstelle Rostock ein brennender PKW in der Joliot-Curie-Allee in Rostock Toitenwinkel gemeldet. Beim Eintreffen der Beamten brannte der betroffene PKW, ein 3-er BMW, bereits in voller Ausdehnung. Das daneben parkende Fahrzeug, ein Hyundai i30, wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen und geriet in Brand. Durch die Feuerwehr wurde das ...

mehr