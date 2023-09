Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand in Krankenhaus

Speyer (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache brach am Donnerstag (21.09.2023, 16.38 Uhr) im St. Vicentius Krankenhaus in der Holzstraße in Speyer ein Feuer im 2. Obergeschoss aus. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. 13 Patienten wurden während den Löscharbeiten kurzzeitig verlegt. Bei dem Brand wurden keine Personen verletzt. Die Schadenshöhe wird derzeit auf circa 10.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

