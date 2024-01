Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Aufzüge und Versammlungen im Bereich der Vorder- und Südpfalz - Polizeipräsidium Rheinpfalz zieht positive Bilanz

Präsidialbereich (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 05.01.2024: https://s.rlp.de/678AW

Heute (Montag, 08.01.2024) fanden im Bereich der Vorder- und Südpfalz mehrere Versammlungen des Bauernverbandes und anderer Organisationen statt.

Die regionalen Protestaktionen wurden, wie angemeldet, an folgenden Orten durchgeführt:

-an der A 6 an den Anschlussstellen Grünstadt und Wattenheim,

-an der A 65 an den Anschlussstellen Edenkoben, Rohrbach, Kandel-Nord und -Süd,

-an der B 9 an den Anschlussstellen Rülzheim-Nord und Jockgrim (Industriegebiet),

-an der B 10 an der Auffahrt Landau-Godramstein,

-auf der L 512 in Richtung B 10 bzw. Richtung A 65,

-an den Auffahrten zur B 38 bei Landau-Ebenberg.

Die Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs, auch während der Sternfahrt, fielen weniger stark aus als erwartet. Zu Verkehrsbehinderungen kam es insbesondere an der A 6 an der Anschlussstelle Grünstadt, an der A 65 an der Anschlussstelle Edenkoben und auf der B 272 zwischen Landau und Hochstadt.

Die Kundgebung an der Friedrich-Ebert-Halle in der Erzbergerstraße in Ludwigshafen begann mit Verspätung um 11:10 Uhr und endete gegen 12:40 Uhr. An der Kundgebung nahmen circa 1.000 - 1.200 Personen mit rund 650 Fahrzeugen teil. Die angemeldeten Versammlungen verliefen friedlich.

In Landau hatten sich kurz nach 9 Uhr rund 50 Traktorfahrer auf dem neuen Messplatz versammelt, ohne dies zuvor angemeldet zu haben. Deswegen wurden wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz Ermittlungen aufgenommen.

Zu einem Verkehrsunfall kam es gegen 09:45 Uhr am Stauende auf der A 650 (Höhe Autobahnkreuz Oggersheim). Ein alkoholisierter Autofahrer erkannte das Stauende zu spät und fuhr auf ein stehendes Auto auf. Ein Atemalkoholtest beim dem Auffahrenden ergab ein Wert von einem Promille. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Ferner fuhr gegen 10:15 Uhr ein Lkw-Fahrer auf der B 10 (Rheinbrücke im Bereich Wörth) aus Unachtsamkeit mit geringer Geschwindigkeit auf ein ziviles Dienstfahrzeug auf. Es entstand lediglich geringer Sachschaden in Höhe von rund Euro 450.

