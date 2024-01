Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zwei Pkw-Insassen bei Auffahrunfall leicht verletzt

Troisdorf (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Troisdorf am Donnerstagnachmittag (18. Januar) verletzten sich zwei Pkw-Insassen leicht. Gegen 15:25 Uhr steuerte ein 20 Jahre alter Siegburger seinen Audi auf der Sieglarer Straße aus Richtung Lindlaustraße kommend in Richtung Willy-Brandt-Ring. Als die Autos vor ihm verkehrsbedingt bis zum Stehen abbremsten, bemerkte der 20-Jährige dies offenbar zu spät und fuhr auf den VW Passat vor ihm auf. Der VW eines 54-Jährigen aus Siegburg wurde durch den Aufprall gegen einen davorstehenden Corsa einer Familie aus Troisdorf geschoben. Die beiden Mitfahrer des 49-jährigen Opel-Fahrers klagten nach dem Zusammenstoß über Schmerzen und Unwohlsein. Sie wurden daraufhin mittels Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Alle Fahrzeugführer und die 17-jährige Beifahrerin des Unfallverursachers blieben unverletzt. An den drei Fahrzeugen - die fahrbereit blieben - entstand Sachschaden, der sich nach ersten Schätzungen auf etwa 4.000 Euro summiert. Den 20-Jährigen erwartet eine Verkehrsunfallanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung. (Uhl)

