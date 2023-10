LPI-GTH: Mähroboter gestohlen - Zeugen gesucht

Gotha (ots) - Gestern Abend konnte ein 46-jähriger BMW-Fahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen, als vor ihm auf der L 1027 zwischen Gotha und Leina ein Wildschwein die Straße querte. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Tier, Personen wurden nicht verletzt. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 7.000 Euro. Das Wildschwein verendete an der Unfallstelle. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Thüringer Polizei Telefon: 03621-781503 ...

