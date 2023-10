Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 231023 - 1171 Frankfurt - Riederwald: Kinder mit Messer bedroht - Festnahme

Frankfurt (ots)

(yi) Am Sonntag, den 22.10.2023 nahm die Polizei im Licht- und Luftbad Riederwald drei Jugendliche fest, die zuvor zwei Kinder mit einem Messer bedroht hatten.

Nach derzeitigen Erkenntnissen saßen die Kinder, welche beide im Alter von zwölf Jahren sind, gegen 17:00 Uhr auf einer Parkbank im Licht- und Luftbad Riederwald, als die drei Jugendlichen im Alter von 14-16 Jahren an ihnen vorbeiliefen und diese unvermittelt beleidigten.

Auf die Bitte der 12-Jährigen mit den Beleidigungen aufzuhören, gingen die Jugendlichen nicht ein. Einer der Aggressoren zog sodann ein Springmesser und deutete Stichbewegungen in Richtung der Kinder an. Er holte zudem sein Handy heraus und filmte seine Aktion. Das Mädchen versuchte das Filmen mit Armbewegungen in Richtung des Handys zu unterbinden, was der 16-Jährige jedoch durch Tritte und Schläge verhinderte. Die Jugendlichen ließen sodann von den 12-Jährigen ab und entfernten sich von diesen. Die 12-Jährige wurde leicht verletzt, eine sofortige Behandlung war jedoch nicht notwendig.

Mehrere Streifenteams machten sich zu dem Tatort auf und führten eine Personenfahndung durch. Im Rahmen dieser Fahndung trafen die Beamten die Aggressoren an und nahmen sie fest. In der Folge fand und beschlagnahmte die Polizei das Springmesser bei dem 16-jährigen sowie einen Joint bei einem der beiden 14-Jährigen.

Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen übergab man die Jugendlichen, die sich nun u. a. wegen des Verdachts der Bedrohung und Beleidigung verantworten müssen, in die Obhut ihrer Eltern.

