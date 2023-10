POL-F: 231022 - 1170 Frankfurt - Innenstadt: Raub

Frankfurt (ots) - (th) Am Freitag, den 20.Oktober 2023 kam es im Stadtteil Ginnheim zu einem Trickbetrug zum Nachteil einer 71-jährigen Frau. Die Geschädigte erhielt gegen 11 Uhr einen Anruf von einer weiblichen Person, die sich als Tochter der Frau ausgab. Die Frau am anderen Ende der Leitung weinte und gab an, dass sie in einen Verkehrsunfall verwickelt sei, bei ...

mehr