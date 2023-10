POL-F: 231020 - 1167 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Dieb festgenommen

Frankfurt (ots) - (lo) Gestern Abend (18. Oktober 2023) wurde der Polizei ein Einbruch in eine Apotheke in der Großen Bockenheimer Straße gemeldet. Die Einsatzkräfte stellten daraufhin einen weiteren Einbruch in eine Apotheke am Rathenauplatz fest. Die Täter konnten festgenommen werden. Gegen 02:45 Uhr ging bei der Polizei ein Notruf ein, in dem der 37-jährige ...

mehr