POL-F: 231019 - 1164 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Streifenwagen mit Flasche beschädigt

Frankfurt (ots) - (py) Am Mittwoch (18.10.2023) kam es in den frühen Morgenstunden zu einem schweren Raub in einer Straßenbahn. Die Täter konnten festgenommen werden. Der Geschädigte stieg gegen 04.40 Uhr an der Haltestelle "An der Mainkur" in die Straßenbahn der Linie 11 ein und hatte vier Flaschen Bier bei sich, die er zuvor gekauft hatte. In der Bahn befanden ...

