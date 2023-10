Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 231019 - 1163 Frankfurt - Fechenheim: Festnahme nach schwerem Raub

Frankfurt (ots)

(py) Am Mittwoch (18.10.2023) kam es in den frühen Morgenstunden zu einem schweren Raub in einer Straßenbahn. Die Täter konnten festgenommen werden.

Der Geschädigte stieg gegen 04.40 Uhr an der Haltestelle "An der Mainkur" in die Straßenbahn der Linie 11 ein und hatte vier Flaschen Bier bei sich, die er zuvor gekauft hatte. In der Bahn befanden sich bereits zwei junge Männer, die dem 39-Jährigen den Alkohol entreißen wollten.

Als sich der Bedrohte wehrte, brachen die Räuber seine Gegenwehr durch den Einsatz von Pfefferspray und flüchteten anschließend mit der Beute. Die unverzüglich alarmierte Streife konnte die beiden 19- und 23-jährigen Tatverdächtigen im Nahbereich festnehmen.

Sie kamen anschließend in die Arrestzellen des Polizeipräsidiums und werden heute dem Haftrichter vorgeführt.

