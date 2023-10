Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Roßdorf: Vier alkoholisierte Männer nach Unfallflucht festgenommen

Roßdorf (ots)

Polizeistreifen haben in der Nacht zum Samstag (30.9.) vier tatverdächtige Männer in Roßdorf vorläufig festgenommen. Gegen 1 Uhr ereignete sich im Bereich der Dieburger Straße und Erbacher Straße ein Verkehrsunfall, bei dem der Verursacher von der Unfallstelle flüchtete. Das flüchtige Auto wurde in der Wingertstraße aufgefunden, zudem sollen vier Personen davon weggelaufen sein. Im Rahmen der Fahndung nahmen Polizeikräfte an einer Tankstelle in der Darmstädter Straße schließlich vier alkoholisierte Männer im Alter von 21, 25, 27 und 45 Jahren vorläufig fest. Zudem konnte auch der Fahrzeugschlüssel für das Auto sichergestellt werden. Da keiner Angaben zum Fahrer machte, wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Darmstadt bei allen vier Männern eine Blutentnahme durchgeführt. Darüber hinaus stellten die Polizeikräfte unter anderem das Fahrzeug sicher. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

