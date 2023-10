Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Raunheim: Polizei hat Gaststätten im Fokus

Raunheim (ots)

In der Nacht zum Montag (02.10.) kontrollierten Beamte der Polizeistation Rüsselsheim insgesamt sechs Gaststätten in der Innenstadt.

In einem Lokal fanden die Ordnungshüter 589 Getränkedosen und -flaschen ohne Pfandhinweis. Der Verkauf wurde untersagt. Eine entsprechende Anzeige wegen Verstoßes gegen das Pfandgesetz wird an den Zoll weitergeleitet. In einer weiteren Lokalität wurde unter anderem bemängelt, dass der Betreiber keinen Zugang zur OASIS-Sperrdatei hat und damit die Überprüfung von Personen, welche dort am Geldspielautomaten spielen, nicht möglich war. Dies stellt eine Ordnungswidrigkeit dar.

In einer Sportsbar wurden zwei illegale Geldspielautomaten sichergestellt und in einer weiteren Bar ein illegaler Automat beschlagnahmt. Zudem konfiszierten die Beamten hier auch noch über 1000 Euro Bargeld. In beiden Fällen wurden jeweils Ermittlungsverfahren wegen unerlaubter Veranstaltung eines Glücksspiels eingeleitet.

