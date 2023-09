Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung vom 13.09.2023

Landkreis Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ Brand eines Hühnerstalls ++

Ottersberg. Am Dienstagabend geriet ein Hühnerstall in der Straße Hintzendorf-Stellenfelde in Brand.

Gegen 20:55 Uhr bemerkte eine Anwohnerin das Feuer im Garten und alarmierte den Notruf. Die örtliche Feuerwehr löschte anschließend den Vollbrand. Einige Hühner konnten nicht mehr lebend aus dem Feuer geborgen werden. Personen verletzten sich nach ersten Informationen nicht.

Der Gesamtschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Brandursache ist aktuell unklar. Der Kriminal- und Ermittlungsdienst Achim hat die Ermittlungen in dieser Sache aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter 04202/9960 entgegen.

++ E-Bike vor Landkreis gestohlen ++

Verden. Am Montag kam es zu einem Diebstahl eines E-Bikes vor dem Landkreisgebäude in der Lindhooper Straße.

Bislang unbekannte Täter entwendeten das E-Bike von einem Fahrradport vor dem Haupteingang des Gebäudes. Das E-Bike war zwischen etwa 08:00 Uhr und 15:30 Uhr mit einem Fahrradschloss gesichert abgestellt.

Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Verden unter 04231/8060 zu melden.

++ Pedelec bei Marktbesuch entwendet ++

Langwedel. In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu einem Diebstahl eines Pedelecs in der Hauptstraße.

Derzeit noch unbekannte Täter entwendeten zwischen 22:00 Uhr und 02:30 Uhr ein angeschlossenes Pedelec von einem Fahrradständer vor einer Bankfiliale.

Die Polizeistation Langwedel nimmt Zeugenhinweise unter 04232/934910 entgegen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten ++

Osterholz-Scharmbeck. Am Dienstagmorgen ereignete sich gegen 06:50 Uhr ein Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Straße Am Holtacker/Wister Brink, bei dem sich zwei Menschen vermutlich leicht verletzten.

Eine 56-jährige Fahrerin eines VW befuhr die Straße Am Holtacker in Richtung Westerbeck und übersah ersten Informationen zufolge einen von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten 21-jährigen Fahrer eines Opel. Es kam zum Zusammenstoß in dessen Folge sich beide Beteiligten vermutlich leicht verletzten. Rettungsdienst vor Ort.

Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro.

++ Unfall mit Fahrradfahrerin - Fahrer gesucht ++

Hambergen. Am Dienstagabend ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Bahnhofstraße, wobei sich eine Fahrradfahrerin vermutlich leicht verletzte. Die Polizei sucht nun nach dem beteiligten Pkw-Fahrer.

Gegen 20:50 Uhr befuhr eine 61-jährige Fahrradfahrerin die Bahnhofstraße in Richtung Hambergen. Kurz vor dem Kreuzungsbereich zum Rollbaumsberg zeigte die Fahrradfahrerin nach eigenen Angaben per Handzeichen an, dass sie nach links abbiegen wolle. Ein vermutlich silberner VW Passat mit Cuxhavener-Kennzeichen befuhr die Bahnhofstraße hinter der Fahrradfahrerin und bemerkte das Handzeichen zu spät. Es kam zum Kontakt zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern infolge dessen sich die Fahrradfahrerin vermutlich leicht verletzte. Der Fahrer des Passats entfernte sich anschließend von der Unfallstelle.

Die Polizei Hambergen bittet nun den Fahrer des Passats oder weitere Zeugen sich unter 04793/957580 zu melden.

