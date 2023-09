POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Verden (ots) - Nach dem tödlichen Messerangriff auf eine 31-jährige Frau in der Nacht auf Samstag in einem Mehrfamilienhaus an der Moorstraße (wir berichteten) erließ der richterliche Bereitschaftsdienst auf Antrag der Staatsanwaltschaft Verden gegen den ebenfalls 31-jährigen Tatverdächtigen einen Unterbringungsbefehl. Der Mann wurde daher noch am Wochenende in ...

