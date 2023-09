Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Nach dem tödlichen Angriff: Gericht erlässt Unterbringungsbefehl

Verden (ots)

Nach dem tödlichen Messerangriff auf eine 31-jährige Frau in der Nacht auf Samstag in einem Mehrfamilienhaus an der Moorstraße (wir berichteten) erließ der richterliche Bereitschaftsdienst auf Antrag der Staatsanwaltschaft Verden gegen den ebenfalls 31-jährigen Tatverdächtigen einen Unterbringungsbefehl. Der Mann wurde daher noch am Wochenende in eine geschlossene psychiatrische Klinik gebracht.

Das Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Totschlags wird weiterhin mit Hochdruck betrieben und unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Verden durch den Zentralen Kriminaldienst der Polizeiinspektion Verden/Osterholz geführt. Ersten Erkenntnissen zufolge war es in der Wohnung an der Moorstraße aus unbekannten Gründen zu einem Streit zwischen Täter und Opfer gekommen, die in Lebenspartnerschaft gestanden haben sollen. Die Ursache für die weitere Eskalation ist weiterhin unklar. Letztlich wurden der Frau Stichverletzungen zugefügt, aufgrund derer sie noch am Tatort verstarb.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell