Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

PI Verden/Osterholz (ots)

Achim:

Verkehrsunfallflucht:

Bereits am Freitag, den 08.09.2023, kam es gegen 21:54 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht im Bereich der Bergstraße in Achim. Hierbei kollidierte ein bis dato unbekannter Verkehrsteilnehmer, mit seinem Pkw, mit einem am Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellten Pkw. Durch den Zusammenstoß wurde das abgestellte Fahrzeug massiv beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am geparkten Fahrzeug wird mit 8000EUR geschätzt. Zeugen, die Angaben zu der Sache machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Achim unter der Telefonnummer 04202/9960 zu melden.

Osterholz-Scharmbeck

Fußgänger angefahren

Am Samstagvormittag kam es in Osterholz-Scharmbeck zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin. Ein 60-jährige Worpsweder befuhr mit seinem Pkw die Bahnhofstraße und beabsichtigte nach links in die Straße Am Weißen Sande abzubiegen. Dabei übersah er eine 79-jährige Fußgängerin, welche den Gehweg entlang der Bahnhofstraße in Richtung Stadtmitte benutzte. Der 60-Jährige bog mit seinem Pkw in die Straße Am Weißen Sande ab und übersah dabei die Fußgängerin, welche durch den anschließenden Zusammenstoß stürzte und sich leicht verletzte.

Autobahnpolizei Langwedel:

Verkehrsunfall durch Alkohol:

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 02:30 Uhr, befuhr ein 57-jähriger Fahrzeugführer aus Berlin die A1 in Richtung Hamburg. An der Anschlussstelle Oyten verließ er mit seinem Pkw die Autobahn und geriet im Abfahrtsbereich nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überfuhr mehrere Verkehrseinrichtungen und kam im Seitenraum zum Stillstand. Bei der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten der Autobahnpolizei Langwedel dann die mutmaßliche Unfallursache fest. Der 57-jährige Unfallverursacher stand unter dem Einfluss von Alkohol. Er pustete einen Wert von über 2,28 Promille. Eine Blutentnahme sowie die Beschlagnahme des Führerscheines wurden angeordnet, ein Strafverfahren eingeleitet. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht benannt werden.

Verden

Verkehrsunfall mit nicht mehr fahrbereitem Fahrzeug

Am Samstag gegen 11 Uhr befuhr ein 47-jähriger Soltauer in einem Skoda und ein 52-jähriger Thedinghausener in einem VW Golf hintereinander die Hauptstraße in Kirchlinteln in Richtung Verden. Der Skodafahrer musste verkehrsbedingt bremsen. Der ihm folgende Golffahrer bremste ebenfalls, rutschte jedoch mit dem Fuß von der Bremse, sodass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Der VW Golf ist im Anschluss nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Durch den Unfall verletzte sich die 46-jährige Beifahrerin des Skoda leicht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 9000 Euro.

