POL-PDLD: Vermisster 83-Jähriger - Öffentlichkeitsfahndung

Landau (ots) - Am 17.10.22, gegen 22.09 Uhr, ereignete sich an der Kreuzung Neustadter Straße, Zeppelinstraße in Landau ein Unfall durch Vorfahrtsverletzung. Die Ampelanlage war zu diesem Zeitpunkt ausgeschaltet, sodass die Regelung durch Verkehrszeichen erfolgte. An der Unfallörtlichkeit konnten zwei stark beschädigte Fahrzeuge festgestellt werden, wobei eines der PKW auf dem Dach lag. Die Fahrzeugführer waren ...

