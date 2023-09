Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Prügelei zwischen mehreren Männern

Achim. Zeugen meldeten am Donnerstagabend gegen 23:30 Uhr über Notruf eine Prügelei auf der Straße An der Eisenbahn. Mehrere Männer schlugen demnach aufeinander ein. Als die Beamtinnen und Beamten mehrerer Streifenwagen aus Achim und Umgebung am Ort des Geschehens ankamen, trafen sie nur noch vier mutmaßliche Beteiligte der gemeldeten Schlägerei an. Die Situation schien zunächst beruhigt. Als jedoch die Rangelei zwischen den vier anwesenden Männern sogar im Beisein der Polizisten erneut aufkeimte, konnten die Beamten jedoch jede weitere Auseinandersetzung endgültig unterbinden. Letztlich wurden drei Männer leicht verletzt, nur einer von ihnen musste zur Behandlung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren werden. Die Frage nach möglichen weiteren Beteiligten der wechselseitigen gefährlichen Körperverletzung sowie nach der Ursache für die Streitigkeiten sind nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Derzeit richtet sich das Strafverfahren gegen fünf Männer im Alter zwischen 20 und 44 Jahren. Mögliche Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Geschehen An der Eisenbahn geben können, werden gebeten, unter Telefon 04202/9960 Kontakt zur Polizei Achim aufzunehmen.

Geld und Schmuck gestohlen

Achim. In eine Wohnung an der Herbergstraße sind im Laufe des Donnerstags unbekannte Täter eingebrochen. Die Unbekannten drangen am helllichten Tage in die Räume ein, in denen sie offenbar gezielt nach Wertgegenständen suchten. Schließlich fanden sie Geld und Schmuck, mit der Beute flohen sie sodann unerkannt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04231/8060 bei der Polizei Achim zu melden.

Radfahrer verletzt

Verden. Am Donnerstag gegen 9 Uhr wurde auf der Bremer Straße (B215) ein 12-jähriges Mädchen bei einem Verkehrsunfall verletzt. Eine 32-jährige Autofahrerin beabsichtigte, von der Birkenstraße auf die Bremer Straße einzufahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der von rechts auf dem Radweg herannahenden Zweiradfahrerin. Bei dem folgenden Sturz erlitt das Kind leichte Verletzungen, es wurde am Unfallort vom Rettungsdienst behandelt. Gegen die Autofahrerin leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

Dreijährige verletzt

Emtinghausen. Bei einem Verkehrsunfall auf der Bremer Straße (L331) wurde am Donnerstag gegen 18:30 Uhr ein dreijähriges Kind leicht verletzt. Ein 66-jähriger Fahrer eines Hyundai fuhr von einer Grundstücksauffahrt auf die L331, dabei übersah er offenbar einen herannahenden VW, in dem eine 55-jährige Frau am Steuer saß. Bei der Kollision erlitt das im VW sitzende dreijährige Mädchen leichte Verletzungen, außerdem waren beide Autos noch dem Unfall nicht mehr fahrbereit, sodass sie abgeschleppt werden mussten. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 12.000 Euro.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Motorroller entwendet

Lübberstedt. Auf dem Bahnhofsgelände an der Bahnhofstraße trieb im Zeitraum zwischen Dienstagmorgen und Mittwochnachmittag ein Dieb sein Unwesen. Der Unbekannte entwendete einen hier abgestellten und abgeschlossenen Motorroller, von dem seitdem jede Spur fehlt. Hinweise zur Tat und zum Verbleib des blauen Kleinkraftrades der Marke Kwang Yang nimmt die Polizeistation Hambergen unter Telefon 04793/957580 entgegen.

Drei Verletze

Ritterhude/Lesumstotel. Bei einem Verkehrsunfall auf der Straße Am weißen Rieden wurden am Donnerstag gegen 12 Uhr drei Personen leicht verletzt. Eine 85-jährige Opel-Fahrerin wollte von der Lesumstoteler Straße nach rechts in die Straße Am weißen Rieden abbiegen. Dabei übersah sie offenbar einen hier entgegenkommenden Mercedes, in dem eine 31-jährige Frau am Steuer saß. Bei der folgenden Kollision wurden die 31-Jährige sowie zwei Mitfahrende im Mercedes, darunter ein Baby, leicht verletzt. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell