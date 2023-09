Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Landebahn beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Verden. Verantwortliche des Verdener Luftfahrt-Vereins haben auf der Landebahn des Flugplatzes an der Straße Botterbusch unerklärliche Beschädigungen festgestellt und daraufhin Anzeige bei der Polizei Verden erstattet. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme stellten die Beamten tatsächlich teilweise tiefe Furchen im Erdreich fest, das Erscheinungsbild deutet auf Vandalismus hin. Der Flugplatz ist derzeit gesperrt. Mögliche Zeugen, die in den Tagen zuvor verdächtige Beobachtungen im Umfeld des Flugplatzes gemacht haben, werden gebeten, unter Telefon 04231/8060 Kontakt zur Polizei Verden aufzunehmen.

Radfahrerin verletzt

Oyten. Bei einem Verkehrsunfall auf der Wächterstraße wurde am Mittwoch gegen 14:15 Uhr eine 70-jährige Radfahrerin verletzt. Ein 46-jähriger SUV-Fahrer bog von der Wächterstraße nach rechts in die Lienertstraße ab, dabei missachtete er den Vorrang der auf dem parallel verlaufenden Radweg fahrenden Zweiradfahrerin, die eine Kollision nicht mehr verhindern konnte. Die Frau stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Gegen den Fahrer des Stadtgeländewagens leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

Hoher Sachschaden

Verden. Hoher Sachschaden entstand am Mittwochnachmittag gegen 14:15 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Zufahrt zu einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Max-Planck-Straße, außerdem wurden eine Person leicht verletzt. Ein 37-jähriger SUV-Fahrer übersah beim Einfahren auf den Parkplatz einen ihn entgegenkommenden Seat-Fahrer und es kam zum Zusammenstoß, anschließend prallte das SUV noch gegen einen Nissan. Durch den Unfall erlitt der 28-jährige Fahrer des Seat leichte Verletzungen, der Gesamtschaden an den drei beteiligten Autos beträgt rund 16.000 Euro, sie mussten allesamt abgeschleppt werden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Kollision mit Bank

Osterholz-Scharmbeck. Aus ungeklärter Ursache kam am Mittwoch gegen 12:30 Uhr ein 71-jähriger Mercedes-Fahrer von der Baustraße ab. Neben der Fahrbahn kollidierte der Mann mit seinem Pkw mit der Außenfassade der dortigen Volksbank. Der Mann blieb bei dem Unfall unverletzt, es entstanden jedoch Schäden an der Wand sowie am Mercedes, der nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste.

Auffahrunfall fordert Verletzten

Hambergen. Bei einem Verkehrsunfall auf der Stader Landstraße (B74) wurde am Mittwoch gegen 18 Uhr ein 51-jähriger Mann verletzt. Der Mann befuhr die B74 mit einem VW in Richtung Bremen und bremste zu spät, als vor ihm ein 32-jähriger Mercedes verkehrsbedingt abbremsen musste. Durch die folgende Kollision erlitt der 51-Jährige selbst leichte Verletzungen. Der Schaden an den zwei Fahrzeugen beläuft sich auf rund 15.000 Euro.

