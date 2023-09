Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreis Verden (ots)

LANDKREIS VERDEN

Einbruch in Schützenverein

Kirchlinteln/Hohenaverbergen. Unbekannte Täter brachen zwischen Sonntagmittag und Dienstagnachmittag in den Schützenverein an der Verdener Straße ein. Beute machten die Unbekannten offenbar nicht, bevor sie unerkannt vom Tatort flohen. Die Polizei Verden hat die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, unter Telefon 04231/8060 Kontakt zu den Beamten aufzunehmen.

Diebstahl aus Scheune

Verden/Walle. Aus einer Scheune an der Waller Heerstraße stahlen in der Nacht auf Dienstag unbekannte Täter diverse Gegenstände. Gewaltsam öffneten sie das verschlossene Gebäude und entwendeten unter anderem Kettensägen und einen Rasentraktor. Hinweise zu den Tätern liegen der Polizei Verden, die die Ermittlungen aufgenommen hat, nicht vor. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04231/8060 bei den Beamten zu melden.

Radfahrerin verletzt

Verden. Eine 13-jährige Fahrradfahrerin wurde am Dienstag gegen 7:30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf dem Berliner Ring schwer verletzt. Ein 29-jähriger Autofahrer wollte von der Moorstraße auf den Berliner Ring einbiegen, dabei missachtete er die Vorfahrt der von rechts herannahenden Zweiradfahrerin. Es kam zur Kollision und zum Sturz des Mädchens, das dadurch schwer verletzt wurde und daraufhin mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren werden musste. Gegen den Autofahrer leitete die Polizei Verden ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

Radfahrer verletzt

Verden. Auf der Weitzmühlener Straße wurde am Dienstag gegen 15 Uhr ein 60-jähriger Radfahrer leicht verletzt. Ein 47-jähriger Autofahrer wollte von der Straße Im Westerfeld auf die Weitzmühlener Straße einbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt des von rechts herannahenden Zweiradfahrers, der einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Der Radfahrer musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren werden. Der Autofahrer muss sich nun in einem Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

Autofahrerin erfasst Fußgängerinnen

Achim. Bei einem Verkehrsunfall auf der Straße In der Grund wurden am Dienstagnachmittag zwei Frauen verletzt. Eine Mercedes-Fahrerin kam hier aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Auf dem Grünstreifen neben der Fahrbahn erfasste die Autofahrerin zwei hier befindliche 21 und 52 Jahre alte Fußgängerinnen, die nicht mehr rechtzeitig ausweichen konnten. Durch die Kollision erlitt die 21-Jährige leichte, die 52-Jährige schwere Verletzungen. Die Unfallfahrerin setzte ihre Fahrt nach dem Unfall fort, die mutmaßliche Fahrerin konnte jedoch im Nahbereich von der alarmierten Polizei Achim festgestellt werden. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein der 84-Jährigen, außerdem leiteten sie gegen die Frau Strafverfahren wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie fahrlässiger Körperverletzung ein.

Autofahrer erfasst Fußgänger

Oyten. Ein 21-jähriger Autofahrer erfasste am Dienstag gegen 19:15 Uhr einen 23-jährigen Fußgänger auf dem Oyterdamm. Der 21-Jährige beabsichtigte, mit seinem Pkw auf die A27 in Richtung Bremerhaven aufzufahren, dabei missachtete er den Vorrang des von vorn kommenden Fußgängers. Bei der folgenden Kollision erlitt der Fußgänger leichte Verletzungen, woraufhin er in eine Klinik gefahren werden musste. Gegen den Autofahrer leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Einbruch in Grundschule

Lilienthal/Worphausen. Am Dienstagabend gegen 22 Uhr brachen unbekannte Täter in die Grundschule an der Lüninghauser Straße ein. Der oder die Einbrecher hebelten ein Fenster auf und drangen in die Schule ein, machten hier jedoch wohl keine Beute. Letztlich flüchteten sie unerkannt vom Tatort. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Osterholz unter Telefon 04791/3070 entgegen.

Pkw gerät in Brand

Osterholz-Scharmbeck. Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes geriet am Dienstag gegen 17:30 Uhr ein Mercedes während der Fahrt auf der Bördestraße in Brand. Der 19-jährige Fahrer bemerkte hier, wie plötzlich Rauch aus dem Motorraum drang. Der junge Mann stoppte den Wagen und alarmierte die Feuerwehr. Die Brandbekämpfer konnten letztlich die Flammen löschen, ein Totalschaden am Pkw konnte jedoch nicht mehr verhindert werden. Verletzt wurde niemand.

