LPI-NDH: Mit einer Axt ins Wohn-und Geschäftshaus eingebrochen

Mühlhausen (ots)

Am Sonntag, dem 05.02.2023, gg. 05:35 Uhr, bricht ein unbekannter Täter mit einer Axt in das Wohn-und Geschäftshaus in Mühlhausen, Wagenstedter Brücke ein, indem sich auch eine Bäckerei befindet. Hierbei hebelte der Täter mit der Axt die Zugangstür zum Haus auf und kann diese auch öffnen. Durch die hierbei verursachten Geräusche wird der 73-jähre Hauseigentümer auf den Einbruch aufmerksam und verständigt die Polizei. Der Täter flüchtet unvollrichteter Dinge in unbekannte Richtung. Die verwendete Axt lässt der Täter am Tatort zurück. Der Sachschaden an der Eingangstür beträgt ca. 500,-EUR.

