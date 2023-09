POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

LANDKREIS VERDEN

Reifen illegal entsorgt - Zeugen gesucht (mit Foto)

Wahnebergen. Unbekannte Täter haben im Zeitraum zwischen letztem Donnerstag und Montagvormittag insgesamt 27 Altreifen an der Verdener Straße (K14) zwischen Verden und Wahnebergen illegal entsorgt. Die wilde Müllkippe befand sich auf dem, von Wahnebergen aus gesehen, ersten Rastplatz auf der rechten Seite. Die Reifen lagen sowohl an der Böschung, sind aber auch zum Teil auf das Feld hinuntergerollt. Hinweise zu den Tätern oder zum von ihnen genutzten Fahrzeug nimmt die Polizei Verden unter Telefon 04231/8060 entgegen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Betrugsmasche am Telefon: Senior verliert mehrere Zehntausend Euro

Landkreis Osterholz/Grasberg. Ein Senior aus Grasberg wurde im Laufe der vergangenen Woche Opfer einer perfiden Betrugsmasche. Ihn erreichte am Donnerstag ein Anruf eines angeblichen Polizeibeamten, der angab, dass das Geld des Mannes auf dessen Bankkonto nicht mehr sicher sei, da ein Bankmitarbeiter ein Betrüger sei. Sicherer sei es, so der falsche Polizist, das Geld sofort abzuheben und der Polizei zu übergeben. Letztlich glaubte der Senior die schockierende Geschichte und er ging auf die Anweisungen des vermeintlichen Ermittlers ein: Er hob das Geld ab, steckte es in eine schwarze Umhängetasche und deponierte das Ganze am vereinbarten Ablageort vor der Apotheke an der Speckmannstraße, wo der Täter oder die Täterin die Beute unerkannt an sich nehmen und flüchten konnte. Erst später kamen beim Geschädigten Zweifel auf, woraufhin er mit einem Angehörigen Anzeige bei der Polizei erstattete. Die Beamten bitten nun mögliche Zeugen, die in den späten Vormittags- bis Mittagsstunden des vergangenen Donnerstags verdächtige Personen im Bereich der Apotheke an der Speckmannstraße wahrgenommen haben, sich unter Telefon 04791/3070 zu melden. Außerdem warnen die Ermittler vor derartigen Betrugsmaschen, die man unter dem Begriff "Schockanrufe" zusammenfassen kann: Die Täterinnen und Täter versetzen oft gezielt ältere Menschen in Angst und Schrecken, indem sie am Telefon eine schockierende Geschichte erzählen und die Angerufenen stark unter Druck setzen und fordern, dass sofort gehandelt werden müsse. Dies führt dazu, dass die Opfer keine Zeit haben, klare Gedanken zu fassen oder Rücksprache mit Angehörigen zu halten. Derartige Anrufe von Betrügern sind Alltag, nicht nur im Zuständigkeitsgebiet der Polizeiinspektion Verden/Osterholz. Nahezu an jedem Tag werden solche Taten bei der Polizei in den Landkreisen Verden und Osterholz angezeigt - und dabei gehen die Ermittler davon aus, dass das Dunkelfeld noch viel größer ist. Um sich vor den Betrügern zu schützen ist es äußerst wichtig, solche Schockanrufe in den Familien oder Nachbarschaften zu thematisieren, denn diese Schockanrufe erreichen irgendwann wohl fast jeden Menschen. Angerufene sollen einfach auflegen! Niemals dürfen Wertgegenstände an Fremde übergeben werden! Im geringsten Zweifel sollen die Angehörigen und die echte Polizei angerufen werden.

