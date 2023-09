Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz von Sonntag, den 03.09.2023

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

Landkreis Verden:

+++ Einbruch in Achim +++ Trunkenheitsfahrt in Achim +++ Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang in Oyten/Ortsteil Bassen +++ Erntefest in Achim +++ Fahrraddiebstahl in Dörverden +++

Einbruch in Achim

Achim. Im Tatzeitraum von Freitagmorgen bis Samstagmorgen kam es in Achim in der Mühlenfeldstraße zu einem Einbruch aus einem Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter hebelten ein rückwärtiges Fenster auf und gelangten so in das Innere des Hauses. Dort wurden sämtliche Räumlichkeiten nach möglichen Diebesgut durchsucht. Wer Angaben zum Tatgeschehen machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Achim unter der Rufnummer 042029960.

Trunkenheitsfahrt in Achim

Achim. Am frühen Samstagmorgen fiel einer Funkstreifenbesatzung der Polizei Achim im Bereich des Uesener Mühlenweges ein schwarzer Pkw VW Polo auf. Das Fahrzeug sowie die 19-Jährige Fahrzeugführerin aus Nienburg wurden kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle konnte massiver Alkoholgeruch festgestellt werden. Über einen Atemalkoholtest wurde ein Wert von über ein Promille festgestellt. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde unterbunden.

Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang in Oyten/Ortsteil Bassen Oyten/Bassen. Am späten Samstagabend kam es auf der Borsteler Straße (L 156) in Oyten/Ortsteil Bassen auf Höhe der Einmündung Moorstraße (K 5) zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach ersten Ermittlungen befuhr ein 49-Jähriger Fahrer eines Taxis aus Achim mit seinem Pkw Daimler-Benz E200 und einem Fahrgast die Borsteler Straße in Fahrtrichtung Achim. In Höhe der Einmündung Moorstraße kam es zum Zusammenstoß mit einem 72-Jährigen Fußgänger aus Harzgerode. Nach den ersten Angaben war der Mann als Fußgänger auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Achim unterwegs. Durch die Kollision erlitt der Fußgänger massive Verletzungen und verstarb trotz durchgeführter Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle. Am beteiligten Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000,- Euro. Wer Angaben zum Unfallgeschehen machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Oyten unter der Rufnummer 04207911060 oder in Achim unter der Tel. 04202/9960.

Erntefest in Bassen

Oyten/Bassen. Am Wochenende fand das Erntefest in Oyten Ortsteil Bassen statt. Am Samstagabend kam es auch zu einigen Polizeieinsätzen. Unter anderem musste eine Auseinandersetzung zwischen ca. 10 Personen geschlichtet werden. Im weiteren Verlauf wurden weitere vereinzelte Streitigkeiten gemeldet und polizeilich aufgenommen. Ein 22-jähriger Mann aus Oyten war derart aufgebracht und nicht mehr zu beruhigen, sodass er dem Polizeigewahrsam in Achim zugeführt werden musste. Aufgrund des schweren Verkehrsunfalles in Achim, bei dem einige Polizeikräfte gebunden waren, konnten einige Auseinandersetzungen erst zeitverzögert angefahren werden, weshalb die Polizei von weiteren Anzeigenerstattungen in den nächsten Tagen ausgeht.

Fahrraddiebstahl in Dörverden

Dörverden. Am frühen Samstagabend kam es am Bahnhof in Dörverden zu einem Fahrraddiebstahl. Der 34-jährige Besitzer des Herrenrades hatte an seinem Fahrrad einen sogenannten AirTag installiert, sodass er sein Fahrrad orten konnte. Die Beamten konnten das Fahrrad in einem Waldstück nahe des Ortsteils Westen auffinden und an den glücklichen Geschädigten wieder aushändigen. Hinweise auf mögliche Täter:innen nimmt die Polizei in Dörverden unter der Tel. 04234/943960 entgegen.

Landkreis Osterholz:

+++ Einbruch in Elektronikmarkt +++ Meldungen über das Einsatzgeschehen auf dem Hammefest liegen noch nicht vor

Einbruch in Elektronikmarkt

Osterholz-Scharmbeck. In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in Osterholz-Scharmbeck zu einem Einbruch in einen Elektronikmarkt in der Straße Am Pumpelberg. Ein bislang unbekannter Täter schlug hierbei mehrfach mit einem Vorschlaghammer auf ein Glaselement der Notausgangstür und verschaffte sich so Zugang ins Innere des Marktes. Anschließend entwendete er mehrere Geräte aus der Auslage. Der Täter verließ das Tatobjekt durch die angegangene Notausgangstür und flüchtete in unbekannte Richtung. Mögliche Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Osterholz-Scharmbeck unter der Telefonnummer 04791/307-0 zu melden.

