Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Radfahrer verletzt

Verden. Eine 23-jährige Autofahrerin hat am Donnerstag gegen 13 Uhr auf der Hamburger Straße einen Radfahrer verletzt. Die junge Frau bog von der Halsestraße nach rechts in die Hamburger Straße ein, dabei missachtete sie die Vorfahrt des von rechts herannahenden 17-jährigen Zweiradfahrers. Der Jugendliche erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren. Das Fahrrad wurde erheblich beschädigt. Gegen die Autofahrerin leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

Radfahrerin verletzt

Verden. Auf der Bremer Straße wurde am Donnerstag gegen 21 Uhr eine 46-jährige Radfahrerin verletzt. Ein 38-jähriger Audi bog von der Bremer Straße nach links in die Straße Am Bürgerpark ab, dabei missachtete der Mann den Vorrang der Zweiradfahrerin, die auf dem parallel verlaufenden Radweg neben der Straße in gleicher Richtung unterwegs war. Gegen den Autofahrer leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

Radfahrerin leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen

Verden. Am Donnerstag gegen 16:45 Uhr überquerte eine 32-jährige Radfahrerin den Fußgängerüberweg (Zebrastreifen) der Artilleriestraße fahrenderweise, obwohl sich ein Autofahrer näherte. Bei Starkregen erfasste der Autofahrer die Zweiradfahrerin, die dadurch leichte Verletzungen erlitt. Nach der Frage nach dem Wohlergehen der 32-Jährigen setzte der Autofahrer seine Fahrt fort. Nach ihm sucht nun die Polizei Verden (Telefon 04231/8060). Weiterhin weisen die Beamten darauf hin, dass nur Fußgänger an Fußgängerüberwegen ein Vorrangrecht genießen. Radfahrer müssen, wenn sie Vorrang haben wollen, absteigen.

Audi-Fahrer kollidiert mit Baum

Ottersberg. Leichte Verletzungen erlitt ein 18-jähriger Fahranfänger bei einem Verkehrsunfall auf der Großen Straße (L168) in der Nacht auf Freitag. Gegen 1:30 Uhr kam der Audi-Fahrer aus unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit mehreren Verkehrsschildern und einem Baum. Letztlich kam der Pkw auf dem Grünstreifen zum Liegen. Der junge Mann wurde mit einem Rettungswagen eine Klinik gefahren. Der Audi musste abgeschleppt werden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Laptop entwendet

Lilienthal. Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Donnerstag in den Kindergarten Am Sande eingebrochen. Sie zerstörten die Verglasung eines Fensters und stiegen anschließend in das Gebäude ein, wo sie einen Laptop stahlen. Die Polizei Osterholz hat die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04791/3070 zu melden.

20 Tonnen Bauschutt illegal entsorgt (mit Foto)

Lilienthal. Dreiste Täter haben im Laufe des Donnerstags an der Wörpedorfer Straße rund 20 Tonnen Bauschutt illegal entsorgt. Dabei fielen einzelne Brocken auf ein dortiges blechernes Gartenhaus, das dadurch erheblich beschädigt wurde. Von den Tätern fehlt jede Spur. Die Polizeistation Lilienthal bittet mögliche Zeugen, die möglicherweise verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, sich unter Telefon 04298/465660 zu melden.

Zwei Personen verletzt

Osterholz-Scharmbeck. Bei einem Verkehrsunfall auf der Straße Am Kleinbahnhof wurden am Donnerstag gegen 13:30 Uhr zwei Personen leicht verletzt. Ein 20-jähriger Hyundai-Fahrer war hier in Richtung Osterholzer Straße unterwegs, als er in einem Kurvenbereich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über den Pkw verlor, auf die Gegenfahrbahn geriet und dort mit einer 18-jährigen VW-Fahrerin zusammenstieß. Beide Fahrzeugführer erlitten leichte Verletzungen, die zwei Autos mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell