Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: A27: Lkw-Bergung führt (aktuell) zu Verkehrsbehinderungen - Stundenlange Beeinträchtigungen erwartet

Bild-Infos

Download

Landkreis Verden (ots)

Verden. Auf der A27 zwischen Verden-Nord und Verden-Ost kam es am Donnerstagvormittag gegen 11:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall, der zu beträchtlichen Verkehrsbehinderungen geführt hat (aktuell führt). Ein 44-jähriger Fahrer eines Sattelzuges war in Richtung Walsrode unterwegs, als er alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der 40-Tonner riss die rechte Schutzplanke über rund 200 Meter auf. Während die Zugmaschine entgegengesetzt der Fahrtrichtung im Seitenraum zum Liegen kam, ragte der Auflieger noch über Seiten- und Hauptfahrstreifen. Als Unfallursache gab der unverletzt gebliebene Fahrer einen möglichen technischen Defekt an. Beladen war der Sattelzug mit 24 Tonnen Dosenfutter, das nach dem Unfall im Auflieger verblieben ist und sich glücklicherweise nicht auf der Fahrbahn verteilte. Die Bergung des Sattelzuges dauert derzeit an und wird mehrere Stunden in Anspruch nehmen. In dieser Zeit kam es zu einem kilometerlangen Stau auf der A27 Richtung Walsrode sowie auch zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen in der Verdener Innenstadt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell