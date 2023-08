Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreis Verden/Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Werkzeug entwendet

Riede. Unbekannte Täter drangen in der Nacht auf Dienstag in eine unverschlossene Garage an der Holzbrücke ein, um hier Werkzeuge zu entwenden. Die Polizeistation Thedinghausen hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen. Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 04204/914380 entgegen.

Katalysator entwendet

Verden. In der Nacht auf Mittwoch demontierten und entwendeten unbekannte Täter den Katalysator eines Opels, der auf einem Stellplatz eines Wohnhauses an der Bremer Straße abgestellt war. Mit der Beute flüchteten die Diebe anschließend unerkannt. Die Polizei Verden ermittelt wegen schweren Diebstahls. Hinweise nehmen die Beamtinnen und Beamte unter Telefon 04231/8060 entgegen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Derzeit liegen keine Meldungen vor.

