POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Nach dem Krad-Unfall: Polizei sucht nun Ersthelfer

Blender. Am späten Samstagabend ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 20 in Blender, dabei wurde ein 22-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt (wir berichteten (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68441/5589102). Nun sucht die Polizei Achim im Rahmen ihrer Ermittlungen nach Zeugen des Vorfalls. Wichtig erscheinen diesbezüglich insbesondere die ersthelfenden Personen am Unfallort, die sich um den Verletzten gekümmert haben. Diese werden gebeten, unter Telefon 04202/9960 Kontakt zur Polizei Achim aufzunehmen. Bisherigen Ermittlungen zufolge war ein 50-jähriger Fahrer mit einem landwirtschaftlichen Fahrzeuggespann von einer Ackerfläche nach rechts auf die Kreisstraße Im Knick in Richtung Schwarme abgebogen. Dabei hatte er den von links herannahenden 22-jährigen Motorradfahrer aus Emtinghausen übersehen. Durch die Kollision hatte der 22-jährige schwere Verletzungen erlitten.

Einbrüche in Thedinghausen - Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Thedinghausen. In der Nacht auf Dienstag trieben Einbrecher ihr Unwesen in Thedinghausen. Die Unbekannten stiegen in einen Friseursalon an der Braunschweiger Straße ein und entwendeten hier eine geringe Menge Bargeld. Zudem brachen sie erneut in das Gebäude eines Busunternehmens am Müggenort ein, wo Bargeld und ein Tablet gestohlen wurden. Und Am Burgplatz hebelten die Unbekannten ein Fenster des Tennis-Vereinsheims auf, um hier einen Tresor und einen Kühlschrank zu erbeuten. Die Polizei Achim hat die Ermittlungen in allen drei Fällen aufgenommen. Ein Zusammenhang zwischen den drei Taten schließen die Beamten nicht aus. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04202/9960 zu melden.

