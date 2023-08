POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

LANDKREIS VERDEN

Einbruch in Busunternehmen

Thedinghausen. In den Firmensitz eines Busunternehmens an der Straße Müggenort brachen in der Nacht auf Montag unbekannte Täter ein. Auf unbekannte Art und Weise gelangten sie in die Büros und entwendeten hier Tablets. Hinweise zu den Einbrechern liegen derzeit nicht vor. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04202/9960 bei der Polizei Achim zu melden.

E-Scooter entwendet

Verden. Am Bahnhof entwendeten unbekannte Täter zwischen Samstag- und Sonntagabend einen E-Scooter. Das Schloss, mit dem das Fahrzeug gesichert war, war gewaltsam geöffnet wurden, bevor die Unbekannten ihre Beute unerkannt vom Tatort schafften. Die Polizei Verden ermittelt wegen schweren Diebstahls und bittet mögliche Zeugen, sich unter Telefon 04231/8060 zu melden.

Nachtrag zur Meldung vom Vortage "Polizeihubschrauber sucht Unfallfahrer"

Alte Meldung von gestern/Montag

Achim/Bierden. Mit einem Polizeihubschrauber hat die Polizei am Montagvormittag nach einem Mann gesucht, der zuvor einen Unfall auf der Straße Clüverswerder nahe der Weser verursacht hatte und anschließend zu Fuß geflüchtet war. Der Unbekannte befuhr die Straße Clüverswerder und kollidierte hier mit einem geparkten VW, der durch die Wucht des Aufpralls erheblich beschädigt wurde. Auch am BMW des Verursachers entstand beträchtlicher Schaden. Ob der Unfallfahrer verletzt wurde, ist derzeit noch unklar, da der Mann zu Fuß vom Unfallort flüchtete. Zeugen hatten den Vorfall beobachtet und bemerkt, dass der Flüchtige in Richtung Corporalsdeich davonlief. Die alarmierte Polizei fahndete mit mehreren Streifenwagen, einem Polizeihubschrauber und einem Fährtenhund nach dem Unbekannten, bislang führten diese Maßnahmen jedoch nicht zum Ergreifen des Täters. Hinweise nimmt die Polizei Achim unter Telefon 04202/9960 entgegen.

Nachtrag heute/Dienstag:

Am heutigen Dienstag suchte ein 28-jährigen Mann die Polizei Achim auf und teilte mit, dass er der Halter und zudem auch der zum Unfallzeitpunkt verantwortliche Fahrer des BMW gewesen sei. Zu seinen weiteren Äußerungen macht die Polizei vor dem Hintergrund des laufenden Strafverfahrens gegen ihn wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort keine weiteren Angaben. Bei dem Unfall hatte er lediglich leichte Verletzungen erlitten.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Müll illegal entsorgt - Zeugen gesucht

Schwanewede/Neuenkirchen. Im Bereich des Bahnweges und Kleine Landwehr wurde am Montagabend eine Sperrmüll- und Bauschuttablagerung entdeckt. Darunter befanden sich mehrere Farbtöpfe, deren Inhalt bereits den Feldweg verunreinigt hatte. Unbekannte Täter hatten in den Stunden oder Tagen zuvor den Unrat dort illegal abgelagert. Mögliche Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge dort wahrgenommen haben, werden gebeten, unter Telefon 04209/918650 Kontakt zur Polizeistation Schwanewede aufzunehmen.

27-Jähriger leicht verletzt

Osterholz-Scharmbeck. Ein 27-jähriger Mann wurde am Montagmorgen gegen 7:30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf dem Schierhorster Weg leicht verletzt. Ein 36-jähriger VW-Fahrer befuhr den Schierhorster Weg und übersah im Kreuzungsbereich den von rechts aus der Straße Vor der Elm herannahenden und bevorrechtigten 27-Jährigen, der ebenfalls mit einem VW unterwegs war. Nach dem Unfall waren beide Autos nicht mehr fahrbereit, sie mussten abgeschleppt werden. Gegen den Unfallverursacher leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

