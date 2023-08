Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreis Verden (ots)

Nach Einbruch: Polizei nimmt drei Tatverdächtige fest

Verden/Dauelsen. Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Straße Auf der Bünte hat die Polizei Verden am Montagabend kurz nach der Tat drei Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Als die Bewohner des betroffenen Hauses gegen 18:45 Uhr nach Hause kamen, stellten sie vor der Haustür drei unbekannte Fahrräder fest. Kurz darauf bemerkten die Bewohner im rückwärtigen Bereich des Hauses flüchtende Personen. Die daraufhin alarmierte Polizei leitet sofort eine Fahndung in der gesamten Umgebung ein, dabei kamen Streifenwagen und Zivilwagen der Polizei Verden sowie aus umliegenden Dienststellen zum Einsatz, darunter auch ein Fahrzeug der Diensthundführer. Während der Tatortaufnahme und der Sicherstellung der drei mutmaßlichen Tatfahrräder konnten die in die Fahndung eingebundenen Polizeikräfte die drei Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Es handelte sich dabei um Männer im Alter von 18, 19 und 26 Jahren aus dem Landkreis Nienburg und der Region Hannover. Die Ermittlungen der Polizei Verden dauern an. Dabei gehen die Beamten auch der Frage nach, ob das Trio für weitere Taten in der Vergangenheit verantwortlich ist.

Opel überschlägt sich

Blender. Bei einem Verkehrsunfall auf der Holtumer Hauptstraße (L202) wurde am Montag gegen 15:15 Uhr eine 40 Jahre alte Opel-Fahrerin schwer verletzt. Die Frau war aus Holtum-Marsch kommend in Richtung Hustedt unterwegs, als sie aus unbekannten Gründen nach links von der geraden Fahrbahn abkam. Neben der Straße überschlug sich der Kleinwagen, der letztlich auf dem Dach zum Liegen kam. Die 40-Jährige musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Am Opel entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro.

