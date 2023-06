Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Inzlingen: Aufmerksame Nachbarin verhindert Wohnungseinbruch - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Eine aufmerksame Nachbarin verhinderte am Montag, 26.06.2023, gegen 13.15 Uhr, einen Einbruch in ein Einfamilienhaus im Steinenweg. Zwei unbekannte Männer versuchten ein Fenster an dem Einfamilienhaus aufzubrechen. Dabei wurden sie von einer Nachbarin beobachtet, was die beiden Unbekannten zur Flucht veranlasste. Beide sollen in einen dunklen Pkw-Kombi, ausgestattet mit schwarzen Felgen und einer Dachreling, gestiegen und davongefahren sein. An dem Pkw-Kombi seien ausländische Kennzeichen angebracht gewesen. Die beiden Unbekannten werden wie folgt beschrieben: zwischen 1,70 - 1,80 Meter groß, normale Statur. Ein Unbekannter trug einen schwarzen Kapuzenpullover, eine blaue Jeans und weiße Sneakers. Der andere Unbekannte trug ein kakifarbenes Oberteil. Bei einer Nachschau konnten noch weitere Aufbruchspuren an einer Eingangstür des Einfamilienhauses festgestellt werden. Nach Sachlage gelangten die Unbekannten nicht in das Haus. Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen und bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer sachdienlicher Hinweise. Das Kriminalkommissariat ist unter der Telefonnummer 07621 176-0 (24 h) erreichbar.

