Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Hecke steht nach Gasbrennereinsatz in Flammen

Zeven (ots)

Am Mittwochmorgen wurde die Feuerwehr Zeven in den Dammackerweg zu einer brennenden Hecke gerufen. Bei Gartenarbeiten wurde versehentlich die große Hecke Opfer des Feuers. Die Anwohner hatten bereits begonnen die Flammen mit einem Gartenschlauch zu löschen. Die eintreffenden Einsatzkräfte führten Nachlöscharbeiten durch und kontrollierten die Hecke und den dahinterstehenden Schuppen mit einer Wärmebildkamera. Der Einsatz von Gasbrennern führt jedes Jahr zu vielen Bränden, da die Gefahr des Übergreifens der Flammen, auf andere Pflanzen und Gegenstände, oft unterschätzt wird. In diesem Fall konnte ein größerer Schaden verhindert werden.

