FW-ROW: Trecker gerät in Brand

Um 17.33 Uhr am Donnerstag, den 27.04.2023 wurden die Feuerwehren Seedorf, Selsingen und Zeven zu einem FK2, brennt Trecker nach Seedorf alarmiert. Der Fahrer des Treckers bemerkte während der Fahrt Rauch aus seinem Fahrzeug steigen und konnte diesen noch rechtzeitig in den Seitenstreifen lenken. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand dieser bereits in Vollbrand. Die Ortswehren Seedorf und Selsingen löschten den Brand gemeinsam zuerst mit Wasser und anschließend mit Schaum, die Ortswehr Zeven brauchte nicht mehr tätig werden und konnte kurze Zeit später aus dem Einsatz entlassen werden. Zur Schadenshöhe und Brandursache können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.

