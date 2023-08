POL-VER: Nach Verkündung des Haftbefehls: Beschuldigter flüchtet zunächst vor Polizei, ist aber inzwischen gestellt.

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

LK Verden (ots)

Nach Verkündung des Haftbefehls: Beschuldigter flüchtet zunächst vor Polizei, ist aber inzwischen gestellt. Verden. Nach der Festnahme dreier Tatverdächtiger am Montagabend (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68441/5590228) wurde das Trio am späten Dienstagnachmittag beim Amtsgericht Verden einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete gegen alle drei Männer (18, 19 und 26 Jahre alt) die Untersuchungshaft an. Im Rahmen der Verkündung gelang dem 19-jährigen Beschuldigten die Flucht aus dem Justizgebäude. Zu diesem Zeitpunkt waren seine Hände vor dem Körper mit Handschellen gefesselt. Seine Bekleidung bestand zu diesem Zeitpunkt aus einem weißen T-Shirt, einer blauen Jeans, schwarzen Sneakern und einer Cap. An den sofort eingeleiteten umfangreichen Fahndungsmaßnahmen waren zahlreiche Streifen- und Zivilwagen beteiligt. Diensthundführer suchten gezielt nach dem Flüchtigen, über dem Stadtgebiet schwebte bis in die Abendstunden zudem ein Polizeihubschrauber. Letztlich führte dies zunächst nicht zum Ergreifen des 19-Jährigen. Allerdings konnte der junge Mann wenige Stunden später am Mittwochmorgen im Verdener Stadtgebiet von zivilen Polizeikräften gestellt und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht werden. Die zwei 18 und 26 Jahre alten mutmaßlichen Mittäter des Flüchtigen befinden sich bereits in Untersuchungshaft, sie sind noch am Dienstag in Justizvollzugsanstalten gebracht worden.

