POL-PDLU: Verkehrsunfall/Beteiligter blauer Mercedes Fahrer und Zeugen gesucht

Dudenhofen (ots)

Am 19.09.2022 gegen 16:10 Uhr befuhr ein 14-jähiger Radfahrer die Speyerer Straße und wollte in Richtung Landauer Straße abbiegen. Dabei rutschte er auf regennasser Straße aus und fiel zu Boden. Zeitgleich bog ein bislang unbekannter blauer Mercedes (A oder B-Klasse) von der Neustadter Straße in die Speyerer Straße ab und kollidierte dabei mit dem auf dem Boden liegenden Fahrrad. Hierbei wurden das Rad und vermutlich auch der PKW beschädigt. Der Fahrer des Mercedes ließ sich vom 14-Jährigen und einem Zeugen die Personalien geben und verließ die Unfallstelle ohne seine eignen Daten zu hinterlassen. Der Mann wird wie folgt beschrieben: ca. 60 Jahre alt, Halbglatze mit weißen Haaren, ca. 180 cm. In seinem Fahrzeug saßen noch zwei Kinder. Zeugen oder der unfallbeteiligte PKW-Fahrer werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu

