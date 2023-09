POL-VER: Polizei mit Großaufgebot im Stadtgebiet

Landkreis Verden/Osterholz (ots) - LANDKREIS VERDEN Werkzeug entwendet Riede. Unbekannte Täter drangen in der Nacht auf Dienstag in eine unverschlossene Garage an der Holzbrücke ein, um hier Werkzeuge zu entwenden. Die Polizeistation Thedinghausen hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen. Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 04204/914380 entgegen. Katalysator entwendet Verden. In der Nacht auf Mittwoch ...

mehr