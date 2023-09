Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz von Samstag, den 02.09.2023

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

Landkreis Verden:

+++ Diebstahl aus Rohbau +++ Pkw aufgebrochen +++ Unfall in Walle +++

Diebstahl aus Rohbau

Ottersberg. Im Tatzeitraum von Donnerstagmorgen bis Freitagmorgen kam es in Ottersberg in der Straße Mühlenweg zu einem Diebstahl aus einem im Bau befindlichen Gebäude. Bislang unbekannte Täter überwanden die Umzäunung des tatbetroffenen Geländes und durchsuchten die Räumlichkeiten des Rohbaus nach möglichen Diebesgut. Zur genauen Höhe des entstandenen Schadens können aktuell keine detaillierten Angaben gemacht werden. Wer Angaben zum Tatgeschehen machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Ottersberg unter der Rufnummer 04205/315810.

Pkw aufgebrochen

Oyten. Im Tatzeitraum von Freitagmittag bis frühen Freitagabend wurde in Oyten in der Bergstraße Pkw aufgebrochen. Bislang unbekannte Täter schlugen eine Scheibe des tatbetroffenen Ford ein und gelangten so in das Innere des Fahrzeuges. Aus dem geparkten Pkw wurden diverse Gegenstände entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 400,- Euro. Wer Angaben zum Tatgeschehen machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Oyten unter der Rufnummer 04207/911060.

Unfall in Walle

Verden/Wallle. Am Freitagmittag kam es auf der Waller Heerstraße (B 215) zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Die 60-jährige Fahrerin des Pkw befuhr die B 215 aus Richtung Verden kommend. Sie wollte nach links auf ein Tankstellengelände abbiegen. Dabei übersah sie vermutlich einen Motorradfahrer, der ihr entgegenkam. Der 83-jährige Motorradfahrer stürzte und verletzte sich dadurch. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An dem Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme musste die B 215 in Fahrtrichtung Verden für ca. 30 min halbseitig gesperrt werden.

Landkreis Osterholz

+++ Verletzte Person nach Unfallflucht +++ Verkehrsunfall in Lilienthal +++

Verletzte Person nach Unfallflucht

Osterholz-Scharmbeck. Am Freitagmorgen kam es in der Bremer Straße in Osterholz-Scharmbeck zu einem Verkehrsunfall mit einem Trecker samt Anhänger und einem Radfahrer. Der unbekannte Fahrzeugführer der landwirtschaftlichen Maschine befuhr den Kreisverkehr und beabsichtigte anschließend diesen in Richtung Bremer Straße zu verlassen. Hierbei übersah er den 25-jährigen Radfahrer, der ebenfalls den Kreisverkehr mit seinem Pedelec befuhr. Der 25-jährige wurde vom Trecker touchiert und verletzte sich hierbei leicht. Mögliche Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Osterholz-Scharmbeck unter der Telefonnummer 04791/307-0 zu melden.

Verkehrsunfall in Lilienthal

Lilienthal. Am Freitagmorgen kam es in Lilienthal in der Straße Heidloge zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Die 60-Jährige Fahrzeugführerin aus Lilienthal beabsichtige den Parkplatz eines Supermarktes zu verlassen. Hierbei übersah sie den bevorrechtigten Pkw der 43-jährigen Lilienthalerin, die die Straße Heidloge mit einem BMW befuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß beider Pkw, bei dem der 43-jährige Beifahrer des BMWs leicht verletzt wurde. Es entstand Sachschaden an beiden Pkw in einer Höhe von mehreren Tausend Euro.

