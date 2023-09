Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Alleinbeteiligt gegen Baum

Kirchlinteln. Eine 61-jährige Skoda-Fahrerin wurde am Montag bei einem Verkehrsunfall auf der Speckener Straße leicht verletzt. Die Frau war aus Specken kommend in Richtung Kirchlinteln unterwegs, als sie aus unbekannten Gründen auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn abkam, ein Schild überfuhr und schließlich gegen eine Eiche prallte, bevor der Wagen auf der Fahrbahn zum Stehen kam. Die Frau erlitt leichte Verletzungen, am Auto entstand zudem beträchtlicher Schaden.

Diebe stehlen E-Bikes

Kirchlinteln/Bendingbostel. Aus einer Garage an der Bendingbosteler Dorfstraße entwendeten unbekannte Täter in der Nacht auf Sonntag zwei E-Bikes. Die Räder der Marke Stevens waren beide mit Schlössern gesichert gewesen, als die Diebe zuschlugen. Hinweise zu den Tätern liegen nicht vor. Die Polizei Kirchlinteln hat die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04236/943370 zu melden.

Radfahrer verletzt

Blender. Auf der Oister Dorfstraße (L201) wurde am Montag ein 58-jähriger Radfahrer verletzt. Als eine 78-jährige VW-Fahrerin die Straße Vorm Dorfe in Richtung L201 befuhr, befuhr der 58-jährige Radfahrer den Hustedter Weg ebenfalls in Richtung L201. Die Autofahrerin übersah offenbar den herannahenden Zweiradfahrer, sodass es zur Kollision kam und der Mann stürzte. Er wurde verletzt und musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren werden. Gegen die Autofahrerin leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Geparkten Transporter übersehen

Hambergen. Ein 26-jähriger Fahrer eines Pritschenwagens hat am Montagmorgen gegen 5:30 Uhr einen am Fahrbahnrand der Bahnhofstraße abgestellten Transporter gerammt. Der junge Mann war mit angekoppeltem Anhänger unterwegs, als er den ordnungsgemäß geparkten Transporter aus Unachtsamkeit übersah und auffuhr. Dabei erlitt er selbst leichte Verletzungen, er wurde zur Behandlung in eine Klinik gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Schaden beläuft sich auf rund 35.000 Euro.

Auto überschlägt sich

Holste/Oldendorf. Ein Autofahrer wurde am Montag gegen 19 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der L128 leicht verletzt. Der Mann befuhr die L128 in Richtung Oldendorf, als er in einer Linkskurve ins Schleudern geriet. Er kam nach links von der Straße ab und überschlug sich schließlich in einem Maisfeld. Im Anschluss flüchtete der Fahrer zwar zu Fuß vom Unfallort, es konnte aber kurze Zeit später im Nahbereich ein alkoholisierter und leicht verletzter Mann gestellt werden, gegen den sich nun der Tatverdacht wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie Trunkenheit im Straßenverkehr richtet. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell