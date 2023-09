Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Brand an der Grasdorfer Straße

Landkreis Osterholz (ots)

An der Grasdorfer Straße kam es am Freitagmorgen zu einem Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Ein 58-jähriger Bewohner des betroffenen Zweifamilienhauses entdeckte das Feuer selbst und alarmierte daraufhin die Feuerwehr. Den angerückten Brandbekämpfer gelang es, das Feuer zügig abzulöschen. Am Brandort fanden sie noch den 54-jährigen Bruder des Brandentdeckers in der Obergeschosswohnung des Hauses. Beide Männer erlitten leichte Verletzungen, unter anderem durch eingeatmete Rauchgase. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die beiden Brüder. Letztlich ist das Untergeschoss durch Brand- und Löschwasserschäden vorerst nicht mehr bewohnbar, auch das Obergeschoss wurde, vermutlich nur leicht, in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich ersten, vorsichtigen Schätzungen auf mehrere Zehntausend Euro. Ermittler der Polizeiinspektion Verden/Osterholz war am frühen Freitagmorgen bereits mit einer spezialisierten Tatortgruppe am Brandort, um erste Spuren zur bislang unklaren Brandursache zu sichern. Die weiteren Ermittlungen werden im weiteren Verlauf durch das Polizeikommissariat Osterholz übernommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell